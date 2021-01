Consumentenbond: ‘Toezichthouders moeten optreden tegen Nintendo’

Europese toezichthouders moeten Nintendo op de vingers tikken vanwege aanhoudende problemen met de controllers van de Switch. Dat vinden de Consumentenbond en 9 andere Europese consumentenorganisaties. Nintendo misleidt consumenten door ze niet te informeren over de beperkte levensduur van de controllers. Ook weigert het bedrijf vaak de kapotte controllers gratis te repareren of te vervangen.

Bij een speciaal hiervoor opgezet meldpunt klaagden bijna 25.000 consumenten uit Nederland, België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Noorwegen, Portugal, Slovenië en Slowakije over de zogenoemde ‘Joy-Con Drift’. Hierbij bewegen personages in een spel zonder dat de gebruiker de controller aanraakt, waardoor de console onbruikbaar wordt. Ongeveer de helft van de klachten (12.611) kwam bij de Consumentenbond binnen.

Snel kapot

Vooral de snelheid waarmee de Joy-Cons, zoals de controllers heten, stuk gingen is de klagers een doorn in het oog. 88% ging binnen 2 jaar na aankoop kapot. En dat is veel eerder dan consumenten mogen verwachten. Ongeveer 60% ging al binnen een jaar stuk en een kwart zelfs al binnen 6 maanden.

Misleid

‘Nintendo heeft consumenten misleid,’ vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Het bedrijf bleef de controllers verkopen, terwijl het wist dat ze niet deugden. Nintendo heeft daarmee belangrijke informatie achtergehouden die voor consumenten doorslaggevend had kunnen zijn bij de beslissing om de console wel of niet te kopen. Nintendo moet consumenten duidelijk informeren over de beperkte levensduur.’

Ingrijpen

De deelnemende consumentenorganisaties en de koepelorganisatie BEUC willen dat de nationale toezichthouders en de Europese Commissie ingrijpen. Molenaar: ‘Nintendo moet gedwongen worden het ontwerp van de controllers aan te passen en kosteloze reparatie aanbieden aan gedupeerden.’

Van de Nintendo Switch zijn wereldwijd meer dan 68 miljoen exemplaren verkocht, waarvan een groot deel in Europa.