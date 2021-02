Opnieuw metalektro-stakingen in Zwolle

Donderdag leggen medewerkers van Scania in Zwolle voor de tweede keer in korte tijd het werk neer, dit keer voor 48 uur. Ook medewerkers van andere Zwolse bedrijven doen mee, onder andere IJssel Technologie, Wärtsilä, Broshuis en Quantiparts.

Ingrid Langenberg, bestuurder FNV Metaal: ‘Mensen willen druk blijven uitoefenen op de werkgevers om weer om tafel te gaan zitten. Ze zijn teleurgesteld dat dit nog niet is gebeurd.’

Door het hele land worden 24- en 48-uursstakingen gehouden voor een betere cao Metalektro. De stakingsestafette begon twee weken geleden. ‘Dat doen we coronaproof en zo lang als het nodig is. Het uiteindelijke doel is een eerlijke en moderne cao’, aldus Langenberg. Om de stakingen coronaproof te houden zijn staakstraten ingericht, waar de stakers zich vanuit de auto in kunnen schrijven.

Geen overeenstemming

Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar. Dat zorgt volgens de FNV voor een vermindering van de koopkracht. Daarnaast is er ook nog geen overeenstemming over maatregelen voor een betere werk-privébalans en voor eerder stoppen met werken. FNV wil ook meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En voor jongeren wil FNV dat de salarisschaal naar leeftijd verdwijnt.

Vorige week

De estafettestakingen begonnen twee weken geleden op donderdag in Zuid-Holland en Noord-Brabant bij onder andere ASML, DAF, Fokker en Thyssen Krupp. Een dag later werd voor de eerste keer bij Scania gestaakt. Vorige week werd in Drenthe, Friesland, Noord-Brabant, Zeeland en Utrecht bij gestaakt. Deze week startten de stakingen in Noord-Brabant en Friesland.