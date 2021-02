140 tips in onderzoek naar de dood van Els Slurink

De afgelopen twee weken vroeg de politie op grote schaal aandacht voor de dood van Els Slurink in 1997. Onder het motto ‘Het is nooit te laat om te praten!’ werd een gerichtere communicatieaanpak ingezet. In de hoop dat mensen cruciale informatie alsnog met de politie deelden. De gerichtere communicatieaanpak is inmiddels afgerond en tot nu toe zijn er 140 tips binnengekomen. Daarbij zat bruikbare, concrete informatie, en hele interessante aanknopingspunten. Ook gaven meerdere tipgevers namen door.

Bijna honderd locaties in de stad Groningen waren gedurende twee weken voorzien van abriposters met daarop de vraag ‘Wie bracht Els Slurink om het leven?' Ook een digitaal billboard op de Grote Markt in de stad vroeg aandacht voor de zaak. Het Mobiel Media Lab verscheen op verschillende plekken in de stad en er werden flyers uitgedeeld aan voorbijgangers. De cold case kreeg natuurlijk ook aandacht op de lokale en nationale sociale mediakanalen van de politie. Op 26 januari 2021 stond de uitzending van Opsporing Verzocht grotendeels in het teken van het onderzoek naar de dood van Els Slurink.

Nooit te laat om te praten!

Het is nooit te laat om te praten, benadrukken de rechercheurs. De nabestaanden van Els Slurink hopen nog elke dag op antwoorden. Voor hen is het is onverteerbaar dat zij niet weten wie Els om het leven bracht en waarom. Er is de politie alles aan gelegen de familie eindelijk duidelijkheid te kunnen geven. En uiteraard de persoon op te sporen die dit heeft gedaan.

Beloning

De hoofdofficier van justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader(s).