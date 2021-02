'Alleen in het noorden kans op officiële sneeuwstorm, ijzel in het zuiden'

Wie denkt dat heel Nederland dit weekend in een sneeuwstorm terecht komt heeft het mis. Dit zegt Jaco van Wezel van Weeronline. In het grootste deel van het land stuift de sneeuw wel door de straten, maar is van een officiële sneeuwstorm geen sprake. In het zuiden valt bovendien lange tijd ijzel.

Vanaf zaterdagavond tot en met zondagavond valt op veel plaatsen een flink pak sneeuw. Op grote schaal gaat het om 10-20 cm. In het noorden valt 2-10 cm en in het zuiden 5-10 cm. Ten zuiden van de grote rivieren is echter eerst kans op ijzel, waardoor een dikke ijslaag op de wegen kan ontstaan. Het zal dan ook op grote schaal spekglad worden. In het zuiden van Limburg kan eerst gewoon regen vallen en later is ook kans op ijzel. Zondagochtend zal de neerslag als laatste in het uiterste zuiden overgaan van ijzel in sneeuw.

Een krachtige oostenwind veroorzaakt sneeuwjacht en door de stuifsneeuw zullen sneeuwduinen ontstaan. Dit maakt de wegen onbegaanbaar. Op de Wadden en in Noord-Holland verwachten we een stormachtige wind. In combinatie met sneeuwval kan dan gesproken worden over een heuse sneeuwstorm. Het is echter wel onzeker of tijdens de stormachtige wind sneeuw valt op de Wadden. De grootste kans op een officiële sneeuwstorm is dus voor Noord-Holland. Daarvoor moet dan windkracht 8 worden gemeten, terwijl er sneeuw valt. Bij windkracht 6 en 7 is sprake van sneeuwjacht.

Vergelijking met 1979 niet op zijn plaats

'De situatie van dit weekend zal grote impact hebben, maar de vergelijking met 1979 is niet op zijn plaats', aldus Van Wezel. 'Het is een lichte versie van de hevige sneeuwstorm die Nederland toen in zijn greep hield. De vergelijking met 9 en 10 januari 2010 is meer op zijn plaats. Er was toen op grote schaal sprake van sneeuwjacht en 15-20 centimeter sneeuw in het noorden. Op enkele plekken werd toen windkracht 8 gehaald en was sprake van een sneeuwstorm. Dit gold voor de weerstations Hoek van Holland, Lauwersoog en de Houtribdijk.'

Wees voorbereid op overlast

'Vanwege de grote hoeveelheid sneeuw, de sterke wind en flinke ijzel in het zuiden raden we sterk af om de weg op te gaan. Vanwege de avondklok is er veel minder verkeer op de weg en dat betekent ook dat zout minder goed wordt ingereden. Op veel plaatsen wordt het dan ook spekglad en gevaarlijk op de weg. Het is zeer waarschijnlijk dat de wegen langdurig onbegaanbaar zullen zijn. In woonwijken kan het de hele week glad blijven.'