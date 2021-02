Verdachte moord Els Sluring bekende veelpleger

De politie heeft een 44-jarige man opgepakt voor de moord op Slurink in 1997 in Groningen. Dit blijkt volgens het DvhN en De Telegraaf de veelpleger Jahangir A. uit het Brabantse Geldrop te zijn. De naam van de man kwam al voor in het dossier van de politie over de moord.

Door de krant is om een reactie gevraagd aan de advocaat van A. Doordat de verdachte in volledige beperking zit, wil de advocaat geen mededelingen doen. In volledige beperking mag een verdachte alleen contact hebben met zijn advocaat en de politie.

Afgelopen vrijdag werd A. aangehouden na een grote landelijke campagne om aandacht te geven aan de cold casezaak. Dit heeft vermoedelijk tot de doorbraak geleid.

Els Slurink werd in 1997 vermoord in haar woning aan het Van Brakeplein. Dat zij bij binnenkomst van haar woning een inbreker betrapte, is volgens de krant een scenario dat nooit is uitgewerkt door de politie. Dit omdat de recherche niet dacht dat dit een reëel scenario was omdat er geen sporen van braak of verbreking waren.

De laatste maanden zou de politie zich wel op de mogelijkheid van een insluiper hebben geconcentreerd. Zowel de politie en het Openbaar Ministerie willen niet reageren op de zaak.