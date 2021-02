Nijmeegse Vierdaagse 2021 afgelast

Stichting DE 4DAAGSE heeft besloten dat de Vierdaagse in 2021 niet doorgaat. De coronapandemie, de bijkomende maatregelen en de vooruitzichten maken het onmogelijk om de 104de Vierdaagse te organiseren zoals je dat van ons mag verwachten. Graag leggen we uit hoe we tot dit zware besluit zijn gekomen.

Anderhalve meter onmogelijk en vaccinatiegraad niet hoog genoeg

''De kans dat we in juli nog te maken hebben met de 1,5-metermaatregel is groot. Voor wandelaars valt tijdens wandeldagen op het start- en finishterrein veel te regelen, maar onderweg en voor het publiek zorgt dit voor problemen. We moeten rekening houden met de aantrekkingskracht van de Vierdaagse op het publiek. Het controleren en naleven van de 1,5-metermaatregel is bij het grootste evenement van Nederland onmogelijk. Bovendien vragen we ons af: is de Vierdaagse nog wel de Vierdaagse zonder het feest en de support van de toeschouwers aan de zijlijn?''

''Onze organisatie verneemt daarnaast de twijfels over de vaccinatiegraad in Nederland in de derde week van juli. Er is een kans dat deze nog niet hoog genoeg is om de Vierdaagse op een veilige manier te organiseren. Marsleider Henny Sackers legt uit: “Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en medewerkers. We kunnen hun veiligheid op dit moment niet garanderen en willen niemand blootstellen aan gevaar in welke vorm dan ook.''

Toekomst

''Wanneer we meer concrete informatie kunnen geven over de 104de Vierdaagse in 2022 weten we nog niet, maar vast staat dat we blijven bestaan en dat we heel veel energie hebben om door te gaan. Deelnemers die in 2020 stonden ingeschreven en hebben betaald, blijven in ieder geval verzekerd van deelname bij de eerstvolgende editie van de Vierdaagse.

Daarnaast bekijken we, samen met Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN), hoe we het Vierdaagsegevoel toch nog samen kunnen beleven met een alternatief voor de Vierdaagse tijdens de derde week van juli. Zodra daar meer over bekend is, laten we dat weten via onze website en social media.

In de tussentijd moedigen we iedereen aan om in beweging te blijven. Juist nu, want wandelen kan altijd en overal. Wij hopen iedereen in 2022 weer te mogen verwelkomen op de Wedren.''