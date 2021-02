Consumenten lopen veel geld mis door gebrekkige informatie over toeslagen

|De Consumentenbond waarschuwt consumenten dat zij mogelijk honderden tot soms duizenden euro’s per jaar mislopen aan huurtoeslag en kindgebonden budget. In 2020 kregen veel meer mensen hier recht op, maar de informatie hierover vanuit de Belastingdienst schiet tekort, zo stelt de Consumentenbond.

Per 1 januari 2020 steeg het maximale inkomen om aanspraak te maken op kindgebonden budget met zo’n €17.000 voor samenwonende ouders. Daardoor kregen ruim 300.000 extra ouderparen recht op gemiddeld €610 in 2020. Toch hebben veel van die ouders die toeslag niet gekregen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Als deze ouders (ook) kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen ze automatisch kindgebonden budget. Voor de andere ouders geldt dat ze zelf achter die toeslag aan moeten. Maar als jij niet weet dat er iets aan te vragen ís, dan mis je dus de boot.’

Te weinig informatie

Op de site van de Belastingdienst staat op de pagina’s over deze 2 toeslagen niets over de verruiming van de voorwaarden. De Belastingdienst zegt wel 124.400 brieven te hebben gestuurd naar mensen die in 2020 mogelijk voor het eerst in aanmerking kwamen voor de toeslag.

Dat is positief, vindt de Consumentenbond, maar de brief maakt niet duidelijk om welke (grote) bedragen het gaat en benadrukt onvoldoende dat mensen die mislopen als ze niet in actie komen. Molenaar: ‘We krijgen bovendien signalen waaruit blijkt dat de brieven niet altijd bij de juiste mensen zijn aangekomen.’

Huurtoeslag

Met de huurtoeslag is iets soortgelijks aan de hand. Sinds 1 januari 2020 houdt het recht op deze toeslag niet in één keer op bij een bepaald inkomen, maar wordt het langzaam afgebouwd. Daardoor hebben nu veel meer mensen recht op huurtoeslag.

Maar ook zij zijn daar vaak niet van op de hoogte en kunnen daardoor tot ruim €2000 toeslag per jaar mislopen.