Politie sluit onderzoek naar drie doden in Arnhem en Amersfoort

Drie doden

In november vorig jaar werd er in een auto een zwaargewonde man aangetroffen, die kort daarna overleed. In de uren daarna kwam er snel meer informatie, die leidde naar een pand even verderop in Arnhem. Daar werd een dode man aangetroffen. Kort daarna bleek er ook een mogelijke link met een dode man in Amersfoort.

Politie afzetlint

Uit het onderzoek blijkt dat de 74-jarige man in Amersfoort in zijn auto om het leven is gebracht met een vuurwapen. De politie concludeert dat een 53-jarige inwoner van Arnhem geschoten moet hebben, hij had een afspraak op het station gemaakt met het slachtoffer. De Arnhemmer had vervolgens in zijn woonplaats een afspraak met een 55-jarige man uit het Gelderse Laren. Op basis van het onderzoek blijft ook hier de conclusie over dat deze man door de Arnhemmer om het leven is gebracht.

Tip van getuige

Kort na deze tweede schietpartij kreeg de politie een tip van een belangrijke getuige. De tip leidde naar de woning van de Arnhemmer. Met speciale eenheden is de politie het huis binnengegaan. Daar werd de man dood aangetroffen, hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

Geen derde slachtoffer

Omdat alle direct betrokkenen zijn overleden, heeft de politie de afgelopen maanden aan de hand van sporen, getuigenverklaringen en digitale gegevens in kaart gebracht wat er is gebeurd. Op basis van een verklaring van een getuige heeft de politie verder onderzocht of er nog een ander slachtoffer is gevallen. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. Uit dit onderzoek is verder niet vast komen te staan dat iemand de opdracht heeft gegeven voor de moorden. Het onderzoek wordt daarmee gesloten, niemand kan vervolgd worden.

Motief niet vastgesteld

Door het overlijden van de direct betrokkenen, blijven er ook vragen onbeantwoord. Het precieze motief zal bijvoorbeeld nooit vastgesteld kunnen worden. Om de privacy van alle overledenen te respecteren, worden er verder geen details verstrekt over dit onderzoek.