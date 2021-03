Een schone energiebron die je zelf kunt benutten

Gratis energie, je zou denken dat bestaat niet maar toch kun je de energie die de zon dagelijks uitstraalt gebruiken voor je eigen dagelijkse energiebehoefte. Je leest hieronder hoe dat in zijn werk gaat.

‘Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals waterkracht, windenergie en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op aarde’

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de energie van de zon benutten met een zonneboiler of zonnepanelen op je dak. Het rendement op deze duurzame investering komt al snel uit tussen de 10 en 20%. Een goede investering dus.

Met een advies op maat weet je direct of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler.

Als je dak niet geschikt is zijn er projecten waarbij je een aandeel in zonnepanelen op een ander dak kunt kopen. Bijvoorbeeld op een school of een ander groot gebouw.

Zonnepanelen zetten licht om in elektrische spanning. Dat wordt fotovoltaïsche reactie genoemd. Met deze elektrische spanning wordt elektriciteit opgewekt. Zonder CO2 uitstoot of andere milieuvervuilende stoffen.

Zelf duurzaam stroom opwekken

Als je zelf duurzame stroom wilt opwekken kun je hiervoor zonnepanelen gebruiken. Deze zijn klimaatvriendelijk en winstgevend. En de afgelopen jaren een stuk goedkoper geworden. Ben je benieuwd hoeveel ze op jouw dak opbrengen? Je bent niet de enige.

Al 17 miljoen zonnepanelen worden er gebruikt in Nederland. Op ruim 800.000 huizen maar ook op bedrijfspanden en geluidswallen. Hiermee bespaar je op je energierekening.

Zonnepanelen liggen snel op je dak. Het werk vindt vooral buiten plaats dus weinig rommel binnen. Het hele traject kan uit handen genomen worden. Van het ontwerp, de installatie tot het onderhoud. Daarnaast kun je rekenen op hulp bij subsidievraagstukken en bij het aansluiten op het net.

Veiligheid en gebruik van hoogwaardige materialen staat tijdens het project centraal. De prestaties van het systeem kun je op afstand monitoren.

Een goede investering

Hoeveel ga jij verdienen met zonnepanelen? Hoe groter je dak, hoe meer zonnepanelen je kunt aanschaffen. Maar ook als je geen enorm dak hebt is het een goede investering. Heb je geen ruimte voor een investering maar wil je wel genieten van de voordelen van zonnepanelen. Dan kun je ook zonnepanelen leasen. De stap naar verduurzamen is zo gezet!