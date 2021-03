Heerenveen en Leeuwarden goed voor helft Friese autovernielingen

Vorig jaar werden in Friesland 1.1125 autovernielingen geregistreerd bij de politie: 3,3 vernielingen per 1.000 auto’s. Hiermee worden in de provincie relatief weinig auto’s opzettelijk beschadigd. Echter is er veel verschil te zien tussen gemeenten: In Leeuwarden (340) en Heerenveen(200) vonden de meeste vernielingen plaats. Dit en meer concludeert Independer op basis van politiecijfers over het aantal geregistreerde autovernielingen.

Heerenveen in top 5 landelijk

Van alle gemeenten in Nederland, komt Heerenveen op nummer 5 van meeste vernielingen per 1.000 auto’s (7,6). In totaal vonden er in de gemeente 200 vernielingen plaats in 2020, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor: toen lag dit aantal op 145. Alleen Den Helder, Rotterdam, Zandvoort en Arnhem scoren slechter.

In Friesland vonden per 1.000 auto’s verder relatief veel vernielingen plaats in Leeuwarden (6,2) en op Terschelling (4,2).

Op Vlieland en Schiermonnikoog lag het aantal beschadigingen het laagste van alle Friese gemeenten, namelijk op nul. Ook in Achtkarspelen (1,3) lag het aantal per 1.000 auto’s relatief laag. In Súdwest-Fryslân was de grootste absolute daling: van 205 in 2019 naar 160 in 2020.

Relatief weinig vernielingen in Friesland

Ondanks de hoge mate van autovandalisme in Heerenveen en Leeuwarden, scoort heel Friesland met het aantal autovernielingen (3,3 per 1.000 auto’s) onder het landelijk gemiddelde: deze ligt namelijk op 3,7 per 1.000 auto’s. In Flevoland (2), Overijssel (2,7), Drenthe (2,7) en Gelderland (3,2) lag het aantal vernielingen per 1.000 auto’s nog lager.

De meeste vernielingen vonden daarentegen plaats in Zuid-Holland: hier komen 4,8 vernielingen per 1.000 auto’s plaats. Hierna volgen Noord-Holland (4,7) en Limburg (4).