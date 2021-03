Gemeente en politie sluiten grote virtuele schuilplaats voor criminele praktijken

Niet eerder in Nederland

'Niet eerder is in Nederland een bedrijfsverzamelgebouw met zoveel gevestigde bedrijven in beeld gebracht en van waaruit georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland werd gefaciliteerd', aldus de politie en gemeente.

Landelijk netwerk

De politie heeft de beschikking over zwaarwegende informatie dat de eigenaar van het pand criminele activiteiten faciliteert en daarmee ernstige verstoring van de openbare orde op deze en andere locaties in Nederland teweeg brengt. Zo is onder andere de zaak van de cocaïnewasserij in Nijeveen en de witwaspraktijken van een drankenhandel in Rotterdam te linken aan dit adres. Er zijn 800 voertuigen op dit adres geregistreerd en het CJIB meldt dat er meer dan € 300.000,- aan oninbare boetes toe te schrijven zijn aan dit adres.

Criminele activiteiten

Er zijn vele vormen van criminele activiteiten geconstateerd, zoals het witwassen van geld, belastingontduiking, illegale onderhuur, de productie en het handelen in verboden middelen (o.a. harddrugs), diverse vormen van fraude, valsheid in geschrifte en ongebruikelijk bezit en registratie van 800 voertuigen. Sluiting van dit pand betekent dat de Kamer van Koophandel bedrijven kan uitschrijven en daarmee stopen de activiteiten van deze bedrijven dan ook.

Ondernemers gedupeerd

De verhuurder wordt er onder andere van verdacht ruimte te verhuren, van waaruit diverse bedrijven zijn opgericht, die na aankoop van goederen ook weer snel werden opgeheven (turbo liquidatie). Leveranciers van goederen aan dit adres zijn nooit betaald en zijn hiervan de dupe. Ook zijn er oplichtingspraktijken geconstateerd, waar ondernemers de dupe van zijn. Bekend voorbeeld is het versturen van spookfacturen naar bedrijven of worden kleine ondernemers gebeld en misleid tot het aankopen van domeinnamen (domeinnaamfraude), waar zij als eerste recht op zouden hebben. Leveranciers en klanten van deze bedrijven worden onder druk gezet of bedreigd. Deze illegale praktijken leidt tot ernstige verstoring van de openbare orde.

Overheid gedupeerd

De overheid (en daarmee indirect ook de burger) is op meerdere manieren gedupeerd. Financieel-economische criminaliteit is een ernstig maatschappelijk probleem en heeft geleid tot verstoring van de openbare orde op diverse locaties in Nederland. Er zijn vele vormen van fraude geconstateerd: belastingfraude, faillissementsfraude, fiscale fraude, carousselfraude, valsheid in geschrifte, wat leidt een grote schadepost voor overheidsinstanties. Daarnaast heeft het CJIB voor € 300.000,- aan oninbare boetes uitstaan, die kunnen worden gerelateerd aan dit adres. Deze praktijken ondermijnen het vertrouwen in het economische stelsel en bedrijvigheid.

Inwoners niet altijd bewust van risico's

Inwoners zijn zich niet altijd bewust van de risico’s. Online criminaliteit vormt een belangrijk maatschappelijk probleem dat door de digitalisering van de maatschappij in allerlei verschijningsvormen opduikt, zoals pogingen tot oplichting via verkoopsites en online bedreigingen. De continue aansluiting van mensen op het internet creëert een grootschalige potentiële blootstelling aan online criminaliteit. Het benadelen en/of gebruiken van ouderen en kwetsbaren heeft een grote maatschappelijke impact.

Landelijke media-aandacht

Eerder hebben landelijke media en televisieprogramma’s als Tros opgelicht, Undercover in Nederland, Stegeman op de Bres en Radar en Kassa aandacht besteed aan zaken die kunnen worden gelinkt aan deze virtuele schuilplaats, van waaruit criminele activiteiten werden gefaciliteerd.

Signalen van lokale ondernemers

Deze zaak kwam aan het rollen na signalen van lokale ondernemers. Politie heeft in de strijd tegen de misdaad de ogen en oren van inwoners en ondernemers nodig: 'Weet met wie u zaken doet, probeer signalen van ondermijning te herkennen en meld misdaad (anoniem) als u zaken niet vertrouwt.' Deze zaak in Heerhugowaard heeft voor de opsporingsinstanties veel kennis en ervaring opgeleverd dat kan helpen bij andere verdachte situaties met bedrijfsverzamelgebouwen in Nederland.