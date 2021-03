Taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf na plegen ontuchthandelingen

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag een 21-jarige man een taakstraf van 100 uur opgelegd. Hij heeft ook een celstraf gekregen van 30 dagen, waarvan 29 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar. De rechtbank Oost-Brabant legde eerder een taakstraf van 100 uur op en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 dagen met een proeftijd van 2 jaar. Het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in hoger beroep omdat de rechtbank was afgeweken van het taakstrafverbod.

De man was 18 jaar oud toen hij de seksuele handelingen pleegde met het meisje, dat destijds 13 jaar was. Dit gebeurde terwijl een vriend van de man de deur van de slaapkamer dichthield. Het meisje was erg geschrokken en voelde zich geïntimideerd.

Taakstrafverbod

De rechtbank Oost-Brabant legde de man eerder een taakstraf van 100 uur en een volledig voorwaardelijke gevangenisstraf op. Daarmee ging de rechtbank voorbij aan het taakstrafverbod omdat de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in deze zaak een te zware en onrechtvaardige straf vond. Het taakstrafverbod houdt in dat een rechter in zedenzaken waarop een gevangenisstraf van 6 jaren of meer staat en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer tot gevolg heeft, niet enkel een taakstraf mag opleggen maar ook een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet opleggen.

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een celstraf van 30 dagen waarvan 29 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar en een taakstraf van 100 uur. De verdediging vroeg in hoger beroep om het taakstrafverbod te negeren, omdat er geen sprake zou zijn van een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het meisje.

Strafoplegging

Anders dan de verdediging vindt het hof dat het taakstrafverbod niet gepasseerd kan worden. Omdat het slachtoffer zo jong was is er door het handelen van de man – en de omstandigheden waaronder die handelingen plaatsvonden – wél sprake van ernstige inbreuk op haar lichamelijke integriteit. Daarom kan het hof niet anders dan naast een taakstraf ook een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen.

Het hof heeft bij de strafoplegging ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de man. Hij was zelf pas net 18 jaar toen het voorval plaatsvond en hij is niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten. Omdat het hof wil dat de man zich in de toekomst niet nogmaals schuldig maakt aan soortgelijke strafbare feiten, krijgt hij een celstraf van 30 dagen, waarvan 29 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar. Daarnaast legt het hof de man ook een taakstraf van 100 uur op.