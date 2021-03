Weer hoog aantal besmettingen bij RIVM gemeld: 7.624

Hoog

Het aantal van 7.624 is bijna net zo hoog als het aantal meldingen van afgelopen zaterdag toen er 7.668. Dinsdagavond liet demissionair premier Rutte al weten dat versoepelingen van de coronamaatregelen er op dit moment niet inzitten gezien de toename van het aantal besmettingen.

Aantal vaccinaties

Op dit moment zijn er 1.568.271 vaccinaties bij het RIVM gemeld maar de schatting van het werkelijk aantal gezette vaccinaties ligt op 2.166.469. Dit komt doordat de verwerking van het aantal vaccinaties enkel dagen in beslag neemt.

Daggemiddelde stijgt

Het aantal dagelijkse besmettingen is op dit moment weer fors aan het oplopen. Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 47.458 besmettingen gemeld. Dat zijn er 6.780 gemiddeld per dag. In de afgelopen 14 dagen werden er totaal 87.471 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 6.248. In de afgelopen 31 dagen zijn er totaal 164.306 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld 5.300 per dag.