Mannen met drugs en nepvuurwapen aangehouden

De politie kreeg een melding van een vechtpartij op straat en ging ter plaatse. Op locatie aangekomen leek het rustig maar zagen agenten wel twee mannen bij een auto staan die bij het zien van de politie er vandoor wilden gaan. Ze werden allebei staande gehouden net nadat ze in de auto waren gestapt. Volgens de twee mannen was er niks aan de hand. Bij het checken van de identiteit van beide heren bleek er in het tasje van de bijrijder, een 20-jarige man uit Clinge, drugs te zitten. Hij is daarop aangehouden. Agenten namen een aantal XTC-pillen in beslag.

Rugtas

De auto werd vervolgens verder doorzocht. Op de achterbank stond een rugtas waar een nepvuurwapen uit tevoorschijn kwam. Deze is in beslag genomen en de 24-jarige bestuurder is aangehouden. Beide verdachten zijn in de loop van de dag met een proces-verbaal op zak weer in vrijheid gesteld.