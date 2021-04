Bewoner omgekomen bij woningbrand Kapelle

Maandagavond is in het Zeeuwse Kapelle bij een woningbrand aan het C.D. Vereekeplein de bewoner om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Bewoner door brandweer uit woning gehaald

De brand werd rond 22.10 uur ontdekt. De hulpdiensten gingen met spoed naar de woning, waar behoorlijk veel rook uit de woning kwam. Omdat vermoedelijk de bewoner nog in het huis zat, sloeg de brandweer een raam in en ging naar binnen. 'De bewoner werd naar buiten gebracht en aan het ambulancepersoneel overgedragen. De man overleed ter plaatse', aldus de politie. Rond 22.35 uur werd het sein brand meester gegeven.

Triest ongeluk

De bewoners van de naastgelegen woningen werden opgevangen in het naastgelegen verzorgingshuis. De huizen zijn zorgwoningen van een zorgorganisatie. Dinsdag is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Hierbij is vastgesteld dat sprake is van een triest ongeluk en dat geen sprake is van een misdrijf. Het politieonderzoek is daarmee afgesloten.