Man en vrouw stelen spullen uit afgebrande woning

Een 36-jarige man en een 39-jarige vrouw zijn Donderdagochtend op heterdaad aangehouden voor inbraak in een woning aan de Roosendaalsebaan in Bosschenhoofd.

Een alerte buurtbewoner alarmeerde rond 08.05 uur de politie omdat hij twee personen bij de woning zag. De woning is op dit moment niet bewoonbaar vanwege een recente brand. Het terrein rondom het pand is daarom ook met een groot hek afgezet. Agenten zijn direct naar de woning toegereden en troffen daar de twee verdachten in een auto aan. In de auto lagen verschillende spullen die uit de woning waren meegenomen. De eigenaar van de woning heeft aangifte gedaan. De gestolen spullen kon hij direct weer mee terug nemen. De verdachten zitten vast voor verhoor.