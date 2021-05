Luchtmacht stopt met oefening Portugal om COVID-19 besmettingen

Het luchtmachtdetachement van vliegbasis Volkel dat in Zuid-Portugal deelneemt aan een grote NAVO-oefening met F-16’s, keert vroegtijdig terug in verband met COVID-19 besmettingen binnen de eenheid.

Afgelopen zondag was sprake van zes positief geteste personen. Dit aantal is inmiddels opgelopen tot 10. De besmette militairen en collega’s die in direct contact met hen zijn geweest, zitten in isolatie.

Op dit moment wordt bekeken hoe en wanneer de militairen veilig kunnen terugkeren naar Nederland. Dit gaat in overleg met de Portugese autoriteiten.

Isolatie

Het 120-koppig detachement nam deel aan een internationale luchtmachtoefening. Door de toename in het aantal besmettingen en personen in isolatie is deelname aan de oefening niet meer mogelijk. Door een strikte scheiding tussen nationaliteiten kunnen de overige deelnemers de oefening zonder de Nederlanders vooralsnog voortzetten.