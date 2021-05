Politie houdt verdachte (24) dodelijk steekincident Arnhem aan

Slachtoffer in ziekenhuis overleden

Rond 21.50 uur zondagavond vond een steekincident in een woning aan de Dragonstraat plaats. De politie startte direct een onderzoek. 'Een 27-jarige man uit Doesburg was op dat moment in de woning in Arnhem en raakte zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen', aldus de politie.

Onderzoek

Er werd een onderzoek opgestart en de straat werd ruim afgezet. Ook werd er gebruik gemaakt van Burgernet om mensen uit te laten kijken naar de verdachte. Diezelfde avond meldde deze 24-jarige verdachte zich op het politiebureau waarna hij aangehouden werd.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Het onderzoek is in volle gang en de politie zoekt uit wat er deze avond precies gebeurd is. Als er mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben rond 21.50 uur ter hoogte van de Dragonstraat in Arnhem hoort de politie dat graag. Ook camerabeelden van de omgeving van het incident zijn welkom.