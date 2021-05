Brand na explosie woning Sassenheim

Maandagmiddag heeft er zich in een woning aan de Westerstraat in Sassenheim een explosie voorgedaan. 'Na de explosie ontstond er brand in twee portiekwoningen', zo meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden maandagmiddag.

Brandweer probeert overslag van brand te voorkomen

De brandweer kreeg even na 15.00 uur maandagmiddag de melding van de explosie en de branden. Door de explosie raakte meerdere woningen beschadigd. Door de explosie brak er brand uit in twee woningen. De brandweer zet nu in om de naastgelegen woningen te behouden en probeert overslag van de brand te voorkomen. Naastgelegen woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

Onduidelijk

'Het is op dit moment nog onduidelijk of er personen in de woningen aanwezig zijn', aldus Veiligheidsregio Hollands Midden. De brandweer zal de woningen pas kunnen betreden als de brand is bedwongen.

Update 17.30 uur

De brand is inmiddels onder controle. Met de bewoners van de uitgebrande woningen is contact. Zodra de woningen veilig zijn om te betreden, volgt er een check door de brandweer of er echt niemand meer binnen is. Wanneer de bewoners van de naastgelegen woningen weer naar huis kunnen is op dit moment nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de bouwtechnische staat van de woningen.