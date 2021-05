Bewoner blust frituurpan met water

Vrijdagmiddag omstreeks 16:40 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand in een appartementencomplex aan de Hof ter Aa in Boxtel. De bewoner van het appartement was eten aan het maken in een frituurpan, toen deze door bij ons onbekende oorzaak vlam vatte. De bewoner trachtte deze brand zelf te blussen maar deed dit met water, aldus een woordvoerder van de politie.