Politie houdt 3e verdachte aan voor dodelijk schietincident Maassluisstraat

Overleden

Rond 19.40 die zondagavond werd in de straat een auto met twee inzittenden beschoten. De bestuurster van de auto, de 27-jarige Ayla Mintjes, raakte hierbij zwaargewond en zij overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Arrestatie Team

De derde aanhouding werd op donderdag 27 mei rond 19.00 uur gedaan door het Arrestatie Team in Amsterdam Zuidoost. 'De verdachte is een man uit Amsterdam. Na zijn aanhouding is de verdachte overgebracht naar een politiebureau en hij wordt op maandag 31 mei 2021 voorgeleid aan de rechter-commissaris', aldus de politie. Omdat de verdachte in volledige beperkingen zit, doet de politie op dit moment geen verdere mededelingen over deze verdachte en/of de verdenkingen tegen hem.

Eerdere aanhoudingen

In het onderzoek naar dit dodelijke schietincident zijn al eerder twee verdachten aangehouden.