Fietser geschept door auto op Eersdebaan (N622) bij Schijndel

Fietser gewond naar ziekenhuis

De weg werd volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door de politie. Ambulancemedewerkers ontfermde zich over het slachtoffer dat later met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap, een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren.