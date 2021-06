Motor botst achterop auto op N637 bij Schijndel

Op de Rooiseweg N637 ter hoogte van De Wit in Schijndel is zaterdagochtend rond 10.50 uur een ongeval gebeurd waarbij een motorrijder gewond raakte. De man botste achterop een auto.

Ziekenhuis

Hij is ter plaatse gestabiliseerd en met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdelijk dicht, het verkeer werd over het fietspad om het ongeval heen geleidt. De automobiliste bleef ongedeerd en kon met haar voertuig haar weg vervolgen.

Berging

Voor de motor kwam een bergingsvoertuig. Het verkeer ondervond grote hinder door het ongeval. Vermoedelijk werd ook nog een tweede auto geraakt, maar dat kon men ter plaatse nog niet direct bevestigen.