RIVM: Er is duidelijk een positieve dalende trend

Daling

Afgelopen week* kregen 14.397 personen een positieve testuitslag, een daling van 30% vergeleken met de week hiervoor. Dat komt overeen met 84 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Het aantal mensen dat zich afgelopen week liet testen op het coronavirus in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-teststraten daalde. Daarnaast daalde ook het percentage positieve testen verder van 9,0% een week eerder tot 7,2% afgelopen week.

Kinderen

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal COVID-19-meldingen af. De relatieve afname was het kleinst bij kinderen (0-17 jaar). Afgelopen week werden vaker testen afgenomen dan de week ervoor bij kinderen van 0 tot 12 jaar (+14%) en 13 tot 17 jaar (+6%) . Een mogelijke reden hiervoor kan de opening van de middelbare scholen zijn.

Ziekenhuisopnames

Het aantal patiënten met COVID-19 die werden opgenomen daalde afgelopen week tot 380 personen, een daling van 32%. Daarnaast daalde ook het aantal patiënten dat werd opgenomen op de IC intensive care met 57% tot 50 personen in die week.

Reproductiegetal en besmettelijke personen

Het reproductiegetal steeg tot 0,90 (ondergrens 0,86 - bovengrens 0,93), maar ligt nog steeds volledig onder de 1. Dit betekent dat 100 mensen die nu COVID-19 hebben samen dus 90 nieuwe personen besmetten. Het aantal besmettelijke personen is verder gedaald naar 60.944.

Maatregelen blijven naleven

Houd je aan de maatregelen, ook na een negatieve (zelf-)test of zelfs als je al gevaccineerd bent want ook dan is er nog een kleine kans dat je ziek kunt worden. Er zijn nu bijna 11 miljoen vaccinaties gezet, maar slechts 1 op de 5 mensen in Nederland is helemaal gevaccineerd. Veel mensen zijn dus nog niet helemaal beschermd en kunnen dus nog steeds het virus krijgen. Houd je dus aan de (basis)maatregelen. Dat is dé manier om te voorkomen dat anderen besmet raken of jij besmet raakt. Houd daarom minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Blijf thuis als je klachten hebt, ook na vaccinatie, en laat je testen.