Inzet militaire zorgmedewerkers bij UMC Utrecht volledig afgebouwd

Nu het aantal COVID-19-besmettingen afneemt, neemt ook de druk op de zorg af. 'De medische hulp van Defensie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht is daardoor de afgelopen weken al flink afgeschaald. Donderdag is deze helemaal gestopt', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Landelijke COVID-zorg

Militairen sprongen sinds oktober van vorig jaar bij om landelijke COVID-zorg te verlenen. Defensie leverde onder meer artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Het UMCU kon dankzij deze ‘handen aan het bed’ extra COVID-patiënten opvangen.

160 militairen

De inzet in Utrecht begon met zo’n 100 zorgmedewerkers in oktober 2020. Tot begin deze maand droegen er zelfs 160 hun steentje bij. De zogenoemde militaire steunverlening in het openbaar belang was al teruggebracht naar 80 man. De hulp gebeurde op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Defensie schakelde vervolgens militairen in van de landmacht, de luchtmacht en de marine.