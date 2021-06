Aanhouding in onderzoek naar erectiepillen

Zijn woning en een bedrijfspand in Emmen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen en 20.000 erectiepillen. In dit onderzoek is samengewerkt met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding bij Meld Misdaad Anoniem over illegale verkoop van een erectiepillen. Voor dit geneesmiddel is in Nederland geen vergunning. Toch werden de pillen voornamelijk online aan particulieren verkocht. Vermoedelijk werd de omzet buiten de administratie gehouden en werden medewerkers (deels) zwart betaald. Het ongecontroleerd verkopen van geneesmiddelen kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid.