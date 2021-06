Waardig afscheid voor dood in Zwarte Water aangetroffen hond

De hond, die begin juni in Zwolle dood in het Zwarte Water werd aangetroffen, heeft maandag een waardig afscheid gekregen. Dit heeft de politie Zwolle op haar Instagram-pagina gemeld.

Voorpoten vastgebonden

In de oproep van de politie van woensdag 2 juni liet de politie weten op zoek te zijn naar mogelijke getuigen na de vondst van de overleden hond in het water. Zijn voorpoten bleken met een tiewrap vastgebonden te zijn. De politie vermoedt dat het dier levend in het water is gegooid. Het dier was gechipt maar daar konden geen gegevens van worden uitgelezen.

Crematorium

De politie heeft maandag de hond naar het crematorium gebracht dat had gereageerd op de oproep van 2 juni op Facebook. Het crematorium bood de politie vervolgens aan om de hond bij hen een waardig afscheid te laten krijgen.