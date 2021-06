OM seponeert zaak tegen vader gezin Ruinerwold

'Bewijsbaar maar andere aanpak beter dan vervolging'

Het strafbare feit zou hebben plaatsgevonden in Ermelo, binnen het gezin dat in het nieuws is gekomen als ‘het gezin van Ruinerwold’. 'Het strafbare feit is bewijsbaar maar dat een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging heeft de voorkeur heeft. De man is ondergebracht binnen de zorg', zo meldt het OM donderdag.

Huisverbod

De man woonde sinds maart bij een aantal van zijn inmiddels meerderjarige kinderen in Ermelo. Op enig moment is een aangifte binnen gekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door vader. Gelet op de ontwikkelingen binnen het gezin heeft de gemeente Ermelo de vader eind april een huisverbod opgelegd.

Plaatsing binnen zorgkader

De man is binnen een zorgkader geplaatst. Het gemeentelijke huisverbod werd na tien dagen opgevolgd door een gebieds-en contactverbod van het Openbaar Ministerie, in de vorm van een gedragsaanwijzing. Hiermee werd een einde gemaakt aan de mogelijk onveilige situatie. De gedragsaanwijzing gold voor 90 dagen, een periode die het OM wilde benutten om een beslissing te nemen over de aangifte en te komen tot een passende interventie.

Passende zorg

'Het OM is van oordeel dat de huidige situatie, waarbij de man ook de komende periode in een zorgkader zit, de voorkeur heeft boven strafrechtelijke vervolging. De vader krijgt passende zorg, terwijl de jongvolwassen kinderen ruimte krijgen voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling. Met het sepot komt een einde aan de opgelegde gedragsaanwijzing', aldus het OM.