Omgekomen brandweermensen landelijk herdacht

De brandweer staat 24/7 met hart en ziel klaar voor onze maatschappij. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Want het brandweervak is niet zonder risico’s. Daar zijn zij zich van bewust, maar zij staan er niet iedere dag bij stil. Soms gaat het mis en betalen brandweermensen de hoogste prijs.

Nationale brandweerherdenking

Iedere derde zaterdag in juni staat de brandweer tijdens de nationale brandweerherdenking stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak.

Omgekomen collega's

Uit respect voor deze omgekomen collega's maakten men vanmiddag om 13.00 uur het water-ereteken bij de brandweerkazerne in Boxtel, evenals bij vele andere brandweerkazernes in het gehele land. Ook hangt vandaag de brandweer vlag halfstok. Ook was er om 12.00 uur een landelijke herdenking bij het Nationaal Brandweermonument in Schaarsbergen.