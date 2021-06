Lancering scootmobieltraining

Met de toenemende vergrijzing zien we steeds meer scootmobielen in het straatbeeld. Helaas zien we gemiddeld genomen ook het aantal ongevallen met de scootmobiel stijgen. Scootmobielbestuurders maken 5,5% uit van het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Om scootmobielbestuurders te ondersteunen hebben Veilig Verkeer Nederland en Ergotherapie Nederland de krachten gebundeld en samen een scootmobieltraining ontwikkeld.

Doel is om bestuurders van scootmobielen ondanks eventuele ongemakken veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Veilige verkeersdeelname bevordert zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De training is voor iedere (potentiële) scootmobielbestuurder te volgen bij een ergotherapeut bij hem of haar in de buurt of bij Veilig Verkeer Nederland.

Training

Op het moment dat lopen of fietsen niet meer zo makkelijk gaat en mobiel blijven belangrijk is kan een scootmobiel een uitkomst zijn. Omdat (para)medische kennis en verkeersveiligheid hier samenkomen, hebben Ergotherapie Nederland en Veilig Verkeer Nederland samen een training ontwikkeld.

Vaardigheden

Het rijden in een scootmobiel vraagt andere vaardigheden dan men tot nu toe gewend was. Het gasgeven en remmen is bijvoorbeeld al heel anders. Ook de plaats op de weg kan wisselen. Je mag op de stoep, maar ook op het fietspad waarbij men zich wel moet houden aan de geldende verkeersregels. Bij het leren besturen van een nieuw voertuig op het moment dat ongemakken zich aandienen, is oefening essentieel.

Afgestemd op persoonlijke behoefte

De training is zo ontwikkeld dat deze op maat kan worden aangeboden. Vooraf worden de mogelijkheden, de omgeving en de vervoersbehoefte van de gebruiker in kaart gebracht. De training bestaat uit diverse oefeningen en is afgestemd op vaardigheden, omgeving en vervoersbehoefte van de bestuurder.