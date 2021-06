RIVM: 'Deltavariant rukt op'

De deltavariant van het coronavirus wordt steeds vaker in Nederland gevonden. De deltavariant (voorheen Indiase variant) is aan een opmars bezig en zal naar verwachting in de loop van deze zomer de alfavariant (Britse variant) verdrongen hebben als dominante virusvariant in Nederland. Dit beeld zien we ook in de ons omringende landen.

In Nederland werd de deltavariant voor het eerst in april 2021 in de kiemsurveillance aangetoond. De afgelopen weken zien we deze variant van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in de kiemsurveillance toenemen. Er zijn nu meerdere clusters in Nederland met de deltavariant, in verschillende settings en leeftijdsgroepen.

Vanaf de tweede week juni was er een opvallende toename van positieve coronatesten en clusters bij jongeren die terugkwamen uit Spanje en Portugal. Verder onderzoek van de monsters van terugkerende Amsterdamse jongeren, het zogenaamde sequencen, bracht aan het licht dat een groot deel van deze besmettingen door de deltavariant is veroorzaakt. Volgens de laatste gegevens heeft de deltavariant op dit moment een aandeel van ongeveer 9% in de kiemsurveillance.

Wat betekent de opmars van de deltavariant voor de situatie in Nederland?

Het is de verwachting dat de opmars van de deltavariant op korte termijn niet zal leiden tot hogere COVID-19 ziekenhuis- en IC intensive care -opnames, ook niet met de aankomende versoepelingen. Vorig jaar liep het aantal besmettingen na een relatief rustige coronazomerrichting het najaar op. Dit kwam doordat reizigers besmet raakten op hun vakantiebestemming en het virus mee terugnamen naar Nederland. Dit gecombineerd met meer sociale contacten zorgde voor een verdere verspreiding van de nieuwe varianten in Nederland.

Op dit moment is het najaar een punt van zorg, als de deltavariant is dominant is geworden. Ook het seizoenseffect zorgt tot weer meer besmettingen. De meer besmettelijke deltavariant kan dan tot een nieuwe golf van besmettingen leiden, aangezien dan nog niet iedereen in Nederland (volledig) is gevaccineerd. Een toename van besmettingen kan leiden tot een toename van ziekenhuis-en IC-opnames. Of de deltavariant niet alleen besmettelijker is, maar ook ziekmakender wordt verder onderzocht

De situatie van de zomer van 2020 is een andere dan nu. De vaccinatiecampagne is op stoom en er zijn bijna 14 miljoen prikken gezet. Vaccinatie beschermt tegen alle varianten, ook tegen de deltavariant.