Leden criminele organisatie 'Zone 8' opgepakt

De politie heeft de afgelopen vier weken bijna twintig (jonge)mannen in de leeftijd van 15 tot 24 jaar aangehouden en verhoord tijdens een onderzoek naar criminele activiteiten in de wijk Dauwendaele. Politie en justitie hebben een veel beter beeld gekregen van deze criminele organisatie, die zichzelf ‘Zone 8’ noemde.

Eind 2020 werd een onderzoek opgestart. Onderzocht werd of sprake was van een criminele organisatie, wie erbij betrokken waren, welke hiërarchie er gold en welke strafbare feiten werden gepleegd. De aanpak was vernieuwend en staat los van diverse onderzoeken naar losse strafbare feiten, zoals de twee overvallen op een cafetaria aan de Johan van Reigersbergstraat op 18 januari 2020 en op 8 juli 2020. Een ander voorbeeld is de poging overval bij juwelier 't Gouddoppertje aan de Nieuwe Burg op 21 augustus 2020. Daarnaast richtte de recherche zich vooral op de organisatie daarachter, dus wie stuurden de verdachten, veelal woonachtig in de Middelburgse wijk Dauwendaele, aan. Er werd voor deze werkwijze gekozen om zo de groepering als geheel aan te kunnen pakken.