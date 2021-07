Plofkrakers aangehouden

Door intensieve samenwerking met politie Duitsland zijn er in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 juni in Duitsland twee Nederlandse mannen aangehouden. De mannen werden op heterdaad betrapt toen zij op het punt stonden een plofkraak te plegen op een geldautomaat.

Start onderzoek

De Duitse politie verzocht het ‘Plofkrakenteam van de eenheid Midden-Nederland’ om een onderzoek in te stellen naar een mogelijke verdachte. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat een Nederlandse man de beschikking had over een snel voertuig. Ook was deze man mogelijk al eerder betrokken bij een gepleegde plofkraak in Duitsland.

Aanhoudingen op heterdaad

Het ‘Plofkrakenteam Midden-Nederland’ stelde onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek in en al snel werd het voertuig in Nederland opgespoord. In een vrij vroeg stadium werd duidelijk dat de inzittenden van het voertuig richting Duitsland reisden om daar vermoedelijk opnieuw een plofkraak te plegen. Kort voordat de verdachten overgingen tot het laten ontploffen van de geldautomaat, werden zij door het Duitse arrestatieteam aangehouden. Een derde verdachte wist daarbij te ontkomen en is nog voortvluchtig. Zijn identiteit is wel bekend.