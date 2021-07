Gedenksteen onthuld voor doodgeschoten agente Gabrielle Cevat in Amstelveen

Vrijdag 9 juli is in de Piet de Winterlaan in Amstelveen een gedenksteen onthuld ter herinnering aan agente Gabrielle Cevat. 'Ze werd op woensdagavond 9 juli 2008 op deze plek neergeschoten. Kort daarop overleed zij aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Zij werd 28 jaar', zo meldt de politie vrijdag.

Veroordeeld

Gabrielle was onderweg naar haar werk op het politiebureau in Amstelveen-Noord, toen zij voor haar een automobilist zag met uitzonderlijk rijgedrag. Zij volgde hem en toen hij stopte op een woonerf, sprak zij hem aan. De man schoot haar vrijwel onmiddellijk door haar hoofd. De dader werd in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar plus tbs.

Onthulling

De eenheid Amsterdam en de gemeente Amstelveen organiseerden samen de plaatsing van de gedenksteen. Bij de onthulling waren naast Gabrielles familie en collega’s, politiechef Frank Paauw, teamchef Eric Aldewereld van het basisteam Amstelveen, burgemeester Tjapko Poppens, en wethouder Herbert Raat aanwezig.

Ik mis haar

‘Ik vind het een heel mooi initiatief’, zegt politiecollega en hartsvriendin Amanda, bij wie Gabrielle nog vaak in gedachten is en al helemaal bij speciale gebeurtenissen in haar leven. ‘Zoals bij de geboorte van mijn dochter, daar had ze bij moeten zijn.’

Plek des onheils

Op de plek des onheils is Amanda al heel lange tijd niet geweest. ‘Er kan nooit genoeg aandacht zijn voor het feit dat ze op zo jonge leeftijd haar leven gaf. We zijn nu dertien jaar verder, ik mis haar nog steeds.’