Hevige regenval Zuid-Limburg zorgt voor overlast, A79 ondergelopen

In Zuid-Limburg heeft dinsdag hevige regenval tot wateroverlast geleid op diverse plekken. Dit meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dinsdagavond.

A79

De snelweg A79 liep op diverse plekken onder water. Zo stond het begin van de snelweg bij Heerlen richting Maastricht bij het knooppunt van de A79 met de A76 onder water. Ook bij Kunderberg en bij Voerendaal stond een stuk snelweg onder water. De stukken weg werden dan ook tijdelijk afgesloten en het verkeer werd omgeleid.

Straten ondergelopen

Op diverse plaatsen in Zuid-Limburg liepen straten door de hevige regenval onder. Dit was het geval bij Eygelshoven, Ransdaal en Kerkhoven.

Knooppunt met A76

Rijkswaterstaat is nog bezig om te kijken waarom het water op het knooppunt van de A79 met de A76 daar niet weg kan. Er wordt nog meer regen verwacht en het is op dit moment niet duidelijk of de snelweg bij Heerlen dinsdagavond nog wel open kan.