Spookrijder onder invloed rijdt met extreem hoge snelheid op A58 in Zeeland

Een spookrijder heeft woensdagavond in Zeeland voor gevaarlijke situaties gezorgd toen hij met extreem hoge snelheid op de A58 op de verkeerde rijbaan reed vanuit Goes richting Vlissingen. Dit meldt de politie donderdag.

112-meldingen

'Zeker vijf automobilisten meldden woensdagavond via 112 dat er een spookrijder op de A58 reed. De man reed volgens de melders met extreem hoge snelheid. Automobilisten die daar wel in de juiste richting reden zagen zich genoodzaakt over de vluchtstrook te gaan rijden', aldus de politie.

Te veel gedronken en drugs gebruikt

Ter hoogte van de afslag Middelburg stopte de auto. Agenten die ter plaatse waren zijn naar de auto toegelopen en trokken de sleutels uit het contact. Vanwege het gedrag van de man vermoedden de agenten dat de man onder invloed was. Uit een blaastest bleek dat hij teveel had gedronken. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet.

Aangehouden

De automobilist, een 24-jarige Vlissinger, is rond middernacht aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Een GGD-arts heeft daar bloed van de man afgenomen. Dat zal worden onderzocht door het NFI. Als de uitslag bekend is neemt een officier van justitie een besluit over de verdere afhandeling van de zaak. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en het CBR is in kennis gesteld van het verkeersgedrag van de man. Mogelijk gaat die instantie de man nog een educatieve maatregel opleggen.