Zwemmer uit Limburgse rivier de Niers bij Gennep gehaald

Zwemmen nu levensgevaarlijk

De voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord deed tijdens de persconferentie de dringende oproep om niet te gaan zwemmen in de Maas of rivieren omdat dit levensgevaarlijk is. 'Er bevinden zich in het stromende water, al dan niet drijvend, zaken als boomstammen maar ook andere spullen die tot levensgevaarlijke situaties kunnen leiden als men zich in of met een bootje op het water begeeft. Recreatie in of op de Maas wordt sterk afgeraden', aldus de voorzitter.