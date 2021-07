Schade Valkenburg 400 miljoen euro, 2.300 woningen beschadigd waarvan 700 onbewoonbaar

Als gevolg van de overstromingen in Valkenburg is op dit moment het totale schadebedrag geschat op 400 miljoen euro. Dat heeft Daan Prevoo, burgemeester van Valkenburg aan de Geul, woensdagmiddag in een speciale persconferentie bekendgemaakt. Het bedrag bestaat voor 200 miljoen uit materiële schade en 200 miljoen aan bedrijfsschade door gederfde inkomsten.