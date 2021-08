Politie verricht 5e aanhouding in onderzoek reeks geweldsincidenten Zeeland

De politie heeft dinsdagochtend in zijn woning in Tholen een 17-jarige jongen gearresteerd in het onderzoek naar een reeks geweldsincidenten op Schouwen. Dit meldt de politie dinsdag.

Vijfde verdachte

De jongen is de vijfde verdachte, die de politie heeft aangehouden. De politie onderzoekt of hij betrokken is geweest bij deze geweldsincidenten. Eerder werden al drie jongeren uit Schiedam (2x) en Vlaardingen en een jongen uit Abbenbroek opgepakt.

Tien meldingen

In totaal hebben zich nu tien jongeren bij de politie gemeld, die slachtoffer zijn geworden van acht ernstige mishandelingen en twee berovingen van een fiets. 'De feiten vonden plaats tussen vrijdag 30 juli en donderdag 6 augustus. Voornamelijk in Scharendijke, maar ook in Burgh-Haamstede en Renesse', aldus de politie.