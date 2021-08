RIVM: Afgelopen week 14% minder positieve tests, ziekenhuisopnames daalt met 27%

In de afgelopen week zijn er 14% minder positieve coronatesten gemeld dan in de week ervoor. Dit heeft het RIVM dinsdagmiddag in haar wekelijkse update bekendgemaakt.

Overal dalingen

'Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde ten opzichte van een week eerder van 121 naar 103. 'In alle leeftijdsgroepen nam het aantal meldingen af. In vrijwel alle regio’s nam het aantal meldingen af', aldus het RIVM.

Ziekenhuisopnames met 27% gedaald

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen werd, is gedaald met 27%. Op de IC intensive care werden 13% minder nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen dan een week eerder. Het reproductiegetal dat gebaseerd is op het aantal positieve coronatesten is onder de 1.