Gemeenten waarschuwen voor cybercriminelen: dit kun je doen

Gemeenten waarschuwen voor de toename van het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer doet een dringende oproep om op te passen. In haar gemeente is de laatste week een significante stijging van het aantal gevallen gemeld. Een paar tips om niet in de val van kwaadwillenden te lopen.

Oplichting in alle soorten

Vooral ouderen zijn onlangs slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. Ze werden opgelicht via websites als Marktplaats, maar werden ook aangesproken via WhatsApp en datingsites.

Daarnaast zijn phishing, hacking en ransomware op dit moment een groot probleem. Daarom is het voor burgers zaak om actie te ondernemen om de computerveiligheid op te schroeven.

Een VPN gebruiken

Een goede eerste stap om te zetten, is het aanschaffen van een abonnement bij een VPN-dienst. Een VPN is een Virtual Private Network: een soort tunnel tussen de gebruiker en het internet. Deze tunnel is extra beveiligd. Alle data die er door gestuurd wordt, wordt versleuteld. Op die manier kunnen cybercriminelen geen data meer onderscheppen en niet meekijken met wat er op de verbinding gebeurt.

Daarnaast leent een VPN een IP-adres (vaak uit het buitenland) uit aan de gebruiker van de VPN. Het voordeel daarvan is dat het voor kwaadwillenden lastiger is om iemand op internet te traceren. Het IP-adres vertelt namelijk meer over de locatie van waar verbonden is. Wanneer een VPN wordt gebruikt, lijkt het net alsof men vanaf een andere locatie gebruikmaakt van het internet.

Voorzichtig met links en bankgegevens

Cybersecurityspecialisten waarschuwen voorzichtig te zijn met links en bankgegevens. Soms lijkt het alsof de bank mailt met een verzoek: de pas moet opgestuurd worden, de pincode moet aangepast worden of er moeten zogenaamd veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Klik niet op links die de ‘bank’ stuurt per e-mail. De bank doet dit soort verzoeken nooit per e-mail en stuurt zeker geen links mee.

Door op links te klikken en eventuele bankgegevens te verstrekken, lopen slachtoffers rechtstreeks in de armen van cybercriminelen en oplichters. Vaak wordt de bankrekening snel leeggetrokken, waarna het slachtoffer berooid achterblijft. Daarom is het belangrijk dit soort e-mails direct weg te gooien en melding te maken bij de bank.

Social engineering voorkomen

Een ander veel voorkomende vorm van criminaliteit is social engineering. Daarbij worden menselijke eigenschappen als nieuwsgierigheid, vertrouwen, angst en onwetendheid misbruikt. De laatste tijd ontvangen steeds meer mensen een WhatsApp-bericht van zogenaamd een zoon of dochter met een flinke schuld. Er wordt gevraagd het geld voor te schieten via een betaalverzoek of een Tikkie. In werkelijkheid zijn het oplichters.

Bij dit soort berichten raden cybercriminelen aan om contact op te nemen met het familielid zelf, via het telefoonnummer dat al in het adresboek staat. In de meeste gevallen weet het familielid er niets vanaf en gaat het om oplichting. Met deze truc gaan oplichters ver: ze zoeken alle persoonsgegevens van het familielid op en gebruiken zelfs de foto’s ervan.

Daarnaast misbruiken cybercriminelen gegevens die publiekelijk te vinden zijn op bijvoorbeeld sociale netwerken. Daarom wordt opgeroepen voorzichtig te zijn met wat publiekelijk gedeeld wordt.