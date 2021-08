Twee verdachten aangehouden op verdenking van brandstichting en poging moord op journalist

De politie heeft vannacht twee personen aangehouden. De mannen worden verdacht van brandstichting en poging moord, nadat zij in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 augustus brandend materiaal in en tegen de woning van journalist Willem Groeneveld in Groningen hebben gegooid. Bij het incident raakte niemand gewond.