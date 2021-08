Vermiste 15-jarige meisje en hond uit Susteren weer terecht

Het meisje (15) dat zaterdagavond sinds 19.00 uur samen met haar zwarte labrador in het Limburgse Susteren verdween, is zondagmiddag weer gezond en wel gevonden. 'Het meisje werd vlak bij hij huis aangetroffen', zo meldt de politie zondagmiddag in een tweet.

Vermist kind alert

De politie gaf zondag aan het begin van de middag een vermist kind alert uit toen zij nog steeds niet was gevonden in de hoop dat mensen het meisje en de hond zouden zien. Het meisje is afhankelijk van een sondevoeding en was al bijna een dag weg en daarom was men zeer bezorgd over haar lot.

Update 17.45 uur

De politie liet even voor 18.00 uur in een tweet weten dat het meisje en haar hond terecht zijn.