Aanhoudingen in onderzoek naar afroomsoftware

De verdachte supermarkten hebben vermoedelijk gebruik gemaakt van een kassasysteem waarop afroomsoftware is geïnstalleerd waarmee omzetgegevens gemanipuleerd kunnen worden. Mogelijk heeft het afromen van de omzet tot gevolg gehad dat enkele miljoenen te weinig belasting is betaald.

De Belastingdienst ontvangt regelmatig informatie over niet betrouwbare kassasystemen die afroomsoftware bevat die het mogelijk maakt om op grote schaal omzet achteraf af te romen door verkochte producten binnen de bon te wissen.

In reactie daarop heeft de Belastingdienst inmiddels tientallen supermarkten bezocht en de gegevens uit de kassasystemen gekopieerd. Bij een groot deel van de bezochte supermarkten bleken de instellingen van de kassasystemen zodanig te zijn ingesteld dat de primaire kassabongegevens niet worden bewaard. Uit een eerste analyse volgden aanwijzingen dat in een aantal gevallen manipulatie van de kassabestanden heeft plaatsgevonden, waardoor omzet niet is aangegeven. De Belastingdienst zal de onderzoeken de komende maanden voortzetten.

Op grond van de informatie van de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de verdachte zes supermarkten. De negen verdachte bestuurders zullen nog dit jaar voor de politierechter verschijnen.