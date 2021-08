Zes machetes in beslag genomen

In het Vrouwenhofpark in Roosendaal werd woensdagavond een man aangehouden. Een getuige zag dat de man grote messen, zogenaamde machetes, uit zijn auto haalde en deze aan een andere man liet zien. De getuige belde de politie en gaf het signalement van de man door.

Agenten

Agenten gingen naar het park en troffen daar een groepje mensen. Een van deze mensen voldeed aan het signalement. De agenten gingen in gesprek met de man en vroegen hem om in zijn auto te mogen kijken in verband met de melding.

Aanhouding

De man weigerde dit. Hij is aangehouden op verdenking van wapenbezit. De agenten kregen vervolgens toch de sleutel van de betreffende auto. In de achterbak van de auto vonden de politiemensen vijf machetes, achter een van de stoelen werd ook nog een machete gevonden. In totaal zijn zes machetes in beslag genomen.

Messen vernietigd

De verdachte, een 34-jarige man die woonachtig is in Roosendaal, is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar legde hij een verklaring af. De messen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Na zijn verhoor is de man in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.