Extra politiecontroles Noord-Brabant en Zeeland op afleiding in het verkeer

Komend najaar rijden politieteams mee in een touringcar en plaatsen ze ook cameratoezicht in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Dit meldt de provincie Noord-Brabant donderdag.

Smartphone alleen handsfree bedienen en gordel om

Zodra je de auto instapt zou dit de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Helaas gebeurt het nog te vaak dat we zonder gordel om en mét smartphone in de hand achter het stuur zitten. Niet alleen een gevaar voor jezelf (en de inzittenden) maar ook voor je medeweggebruikers. Daarom plaatst de politie de MONOcam en rijden de politieteams van september tot en met december met een touringcar door Brabant en Zeeland om weggebruikers extra te controleren. Het doel hiervan is simpel: verkeersveiligheid verbeteren en bewustwording verhogen.

Touringcar

Een touringcar is nou niet het eerste vervoersmiddel waar je aan denkt bij de politie. Toch blijkt dit bijzonder effectief. In een touringcar zit je namelijk hoog. Daardoor kun je goed in auto’s kijken en ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De touringcar wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto’s en op motoren. Als er een verkeersovertreding wordt gespot, nemen zij het over en wordt de overtreder staande gehouden en bekeurd.

248 bekeuringen voor smartphonegebruik

Ook al lijkt deze manier van controleren wat onconventioneel, effectief is het wel. Vorig jaar leverde het in Oost-Brabant in twee dagen tijd 315 bekeuringen op. 248 hiervan waren voor het vasthouden van een smartphone of tablet. “Helaas blijken deze acties dus nog steeds nodig”, aldus het Team Verkeer Oost-Brabant op hun Instagramaccount. Het gebruik van een mobiele telefoon beïnvloedt het rijgedrag en leidt af tijdens je rijtaak. Het kan voor levensgevaarlijke situaties in het verkeer zorgen. Dat zien we ook jaarlijks terug in de landelijke ongevallencijfers.

Verhogen verkeersveiligheid

De politie is niet alleen alert op smartphonegebruik achter het stuur. Als ze tijdens de controles andere verkeersovertredingen zien – zoals geen gordel om – wordt hier uiteraard ook tegen opgetreden. Naast een bekeuring krijgt de overtreder ook uitleg over het gevaar dat hij of zij veroorzaakt. Dit alles om de verkeersveiligheid en de bewustwording te verhogen en daarmee het aantal slachtoffers in het verkeer te verminderen. Voor deze handhavingscampagne werken de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant samen met de provincies Zeeland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.