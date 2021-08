Onbekende vrouw valt mensen aan

De politie zoekt getuigen van een mishandeling die afgelopen zaterdag plaatsvond op de Schenkeldijk in Zaamslag. De verdachte betreft een voor de slachtoffers onbekende vrouw die erg verward gedrag vertoonde. Mensen die mogelijk weten wie deze vrouw betreft worden eveneens verzocht zich te melden.

Op zaterdag 28 augustus jl. fietste een echtpaar uit Chaam over de Schenkeldijk in Zaamslag. Het was rond 14.30 uur dat hen twee mensen, een vrouw en een jongetje, tegemoet kwamen rennen. Zij riepen dat een vrouw die verderop fietste hen had geprobeerd aan te vallen. Het echtpaar fietste verder en reed de onbekende vrouw achterop.

De onbekende vrouw maakte wilde handgebaren en was dingen aan het roepen. Door de handgebaren die zij maakte slingerde ze over het fietspad. Het echtpaar wilde haar passeren. De man ging voorop rijden en haalde de vrouw in. Zijn vrouw reed iets achter hem en werd plotseling tot stoppen gedwongen door de onbekende vrouw. Zij deed een poging om de vrouw uit Chaam aan te vallen. De man ging hierop terug om zijn vrouw te helpen.

De agressie van de onbekende vrouw richtte zich hierna op de man. Zij krabde, beet en sloeg de man tot bloedens toe. Ook trok zij het overhemd van de man kapot. Ze gilde Arabisch klinkende woorden naar de man. Hij heeft haar vervolgens op de grond gedrukt en heeft de vrouw toegeroepen dat het klaar moest zijn. De onbekende vrouw gaf vervolgens aan dat het klaar was en het echtpaar kon verder fietsen naar een plek waar ze de politie belden. Het echtpaar deed aangifte.

De man raakte door de aanval gewond in zijn gezicht. De ambulance is ter plaatse gekomen, de man is voor verdere behandeling doorverwezen naar de huisartsenpost.

Signalement

Het signalement van de verdachte is: Een vrouw van ongeveer 35 jaar en ongeveer 1.60 meter lang. Zij had, volgens de slachtoffers, een Arabisch uiterlijk, donkere haren, donkere ogen, een gaaf rond gezicht, een gezet postuur en droeg een (mogelijk) lichtgroenige halflange jas. Zij droeg een lichtkleurige hoofddoek met een blauw motief. Over de fiets waar de vrouw op reed verklaarden de slachtoffers dat het mogelijk een elektrische fiets betrof, omdat zij erg hard fietste.