Man zwaargewond uit te water geraakte auto gehaald

In Groningen is vrijdagmiddag om 17.30 uur een voertuig te water geraakt aan de Winsumerweg. Duikers van de brandweer hebben een persoon uit het voertuig kunnen bevrijden. Het gaat om een 58-jarige man uit Veendam die ernstig gewond is geraakt bij het incident.