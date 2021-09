Comfortabel, duurzaam en aangenaam wonen doe je zo

De zomers worden warmer, de energie wordt duurder en we willen er natuurlijk wel aangenaam bijzitten thuis. In de zomer de warmte buiten houden, in de winter de kou verdrijven en een heerlijk relaxed gevoel hebben in je eigen woning. En het liefst daarnaast ook nog kosten besparen en duurzaam bezig zijn. Kan dat allemaal? En hoe doe je dat? Er zijn allerlei manieren om je huis comfortabel en aangenaam te maken.

Isolatie

Zorg dat je er behaaglijk bij zit deze winter. Wanneer je huis nog niet geïsoleerd is, dan is dit de tijd om het te doen. De isolatie zorgt ervoor dat het niet alleen warmer is in je huis in de winter, of koeler in de zomer, het zal ook je energierekening nog eens omlaag brengen. Twee vliegen in één klap dus. Bovendien draag je hiermee bij aan de verduurzaming van je woning en lever je een bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. In sommige gevallen in het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het isoleren van de woning. Daarmee wordt het zetten van deze stap nog iets gemakkelijker. Uiteindelijk verhoogt het de waarde van je woning ook nog eens.

Zonwering

Het is tegenwoordig niet gek meer wanneer we in de zomer hoge temperaturen bereiken, tot ver boven de 30 graden. Waar isolatie al kan bijdragen aan het koeler maken van je huis in de zomer, is het ook aan te raden speciale zonwering aan te schaffen om je huis nog aangenamer te maken tijdens hoge temperaturen. Hier zijn natuurlijk verschillende opties voor te bedenken. De beste manier om de zon en de warmte buiten te houden is met zonwering die aan de buitenkant geplaatst is. Dus bijvoorbeeld een een uitvalscherm of screens aan de buitenkant. Met een uitvalscherm aan de buitenkant heb je ook nog een extra schaduwplek in de eventuele tuin. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld rolluiken of shutters aan de binnenkant.

Relaxfauteuil

Comfortabel wonen zit hem niet alleen in het woonklimaat of duurzame isolatie. Ook binnen in de wonen zijn fijne meubels belangrijk om te hebben. Daar maak je dagelijks gebruik van en zullen dus bijdragen aan je wooncomfort. Wat niet mag ontbreken in je woning om er optimaal te kunnen ontspannen, is een relaxfauteuil. Zeker wanneer je wat slechter ter been bent, kan het aanschaffen van zo'n fauteuil geen overbodige luxe zijn. Er bestaan uitvoeringen van relaxfauteuils met een zogenaamde sta op functie. Deze stoel helpt je bij het opstaan uit de stoel wanneer u daar zelf moeite mee heeft. Doordat de stoel mee naar voren kantelt, staat u automatische makkelijk op.

Ga voor groen in huis

Ook met planten kun je je huis opvrolijken en zorgen voor een fijn leefklimaat. Planten kunnen bijdragen aan een schone lucht in huis, een goede luchtvochtigheid en kunnen werken tegen allergieën. Deze voordelen leiden dan weer tot een betere concentratie, minder hoofdpijn en minder droge ogen of mond. Het zorgt dus niet alleen voor een leuke uitstraling en een heerlijk groen huis, het draagt ook effectief bij aan een gezond leefklimaat.

Een goede akoestiek

Het hebben van een goede akoestiek in huis kan bijdragen aan een fijne leefsfeer. Of beter gezegd; een slechte akoestiek in huis kan zorgen voor allerlei problemen. Vaak merk je het in nieuwbouwwoningen met betonnen muren; de akoestiek is slecht en het klinkt hol en galmend. Ook in bestaande woningen kan dit een probleem zijn. Een slechte akoestiek kan leiden tot vermoeidheid, stress of hoofdpijn. Gesprekken zijn moeilijker te volgen of je kunt tv-programma’s minder goed volgen door de galm of hol klinkend geluid. Gelukkig zijn hier oplossingen voor te bedenken. Je kunt de akoestiek verbeteren door te kiezen voor stoffen meubels en het liefst ook vloerbedekking of grote vloerkleden. Kies voor gordijnen in plaats van jaloezieën. Deel grotere ruimtes op en verdeel ze in kleinere hoekjes. Eventueel kun je een wandscherm plaatsen om een grote woonkamer op te delen. Daarnaast kun je ook speciale wandpanelen plaatsen die zorgen voor een betere akoestiek. Dit kunnen houten panelen zijn met speciale stof aan de achterkant, maar er zijn ook genoeg opties om bijvoorbeeld een schilderij te laten drukken op een speciaal akoestisch paneel. Zo heb je direct een mooie eyecatcher in de woonkamer. Sowieso is het verstandig om foto’s of andere dingen aan te muur te hangen, in plaats van een grote lege oppervlakte te hebben. Ook veel planten in huis kunnen de akoestiek verbeteren. Daarmee verbreek je de geluidsgolven die de de slechte akoestiek veroorzaken.