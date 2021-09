Dode man in woning door misdrijf omgekomen

Omstreeks 08.50 uur kwam de melding binnen van een ernstig geweldsincident. Daarop zijn meerdere politie-eenheden naar de Noordweg gegaan. Agenten hebben het slachtoffer gevonden. De man is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Meteen na het incident is een 36-jarige man die nog aanwezig was gearresteerd. Aanleiding van het geweldsincident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. De woning is afgezet voor het onderzoek. Forensische rechercheurs doen sporenonderzoek. Agenten hebben in de directe omgeving een buurtonderzoek gehouden. De verdachte is ingesloten voor verhoor.